Офіційний курс валют на 22 березня

04:00, 22 березня 2013
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 21 березня – 799.3000)

100 EUR – 1031.8963 (на 21 березня – 1034.6939)

10 RUR – 2.5874 (на 21 березня – 2.5830)

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