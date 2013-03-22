Офіційний курс валют на 22 березня
04:00, 22 березня 2013Суспільство
772 0
Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 21 березня – 799.3000)
100 EUR – 1031.8963 (на 21 березня – 1034.6939)
10 RUR – 2.5874 (на 21 березня – 2.5830)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter