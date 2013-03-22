Офіційний курс валют на 22 березня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 21 березня – 799.3000) 100 EUR – 1031.8963 (на 21 березня – 1034.6939) 10 RUR – 2.5874 (на 21 березня – 2.5830) Усі курси валют на 22 березня

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