Черкаська міськрада скоротила кожного десятого

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаської міськради з посиланням на керуючого справами виконкому Миколу Кудрявцева, відповідне рішення було прийнято 21 березня на сесії.

За його словами, зараз апарат становить 509 осіб, через три місяці буде скорочено 51 особу. Необхідність скорочення працівників пов’язана із незабезпеченістю фонду заробітної плати, сказав М.Кудрявцев.

Він також роз’яснив, що реорганізація стосуватиметься кількох напрямків: зокрема об’єднуватимуться служби, які нині працюють в Центрі надання адміністративних послуг. Досить серйозне скорочення відбудеться в управлінні соціального захисту - запровадять систему обслуговування, яка є нині в Центрі надання адміністративних послуг. Також створене управління підтримки громадянського суспільства як самостійна юридична особа на базі відділу. Житловим обліком відтепер займатиметься департамент управління справами. Нагляд за охороною праці замість департаменту соціальної політики здійснюватиме департамент муніципальної інспекції. Також відбудуться скорочення у низці відділів.