В Ужгородській духовній академії УПЦ МП моляться за упокій «благодійника Мазепи»

Як повідомляє "Релігія в Україні", ректор Ужгородської української богословської академії (УУБА) імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету імені Августина Волошина, Уповноважений УПЦ з питань вищої освіти і науки, професор, архімандрит Віктор (Бедь) відслужив заупокійну літію за великим благодійником церкви, гетьманом України Іваном Мазепою.

Подія відбулася з нагоди 374 річниці з дня народження Івана Мазепи, що припадає на 20 березня.

Участь у служінні заупокійної літії взяли помічник ректора з духовно-патріотичного виховання ієромонах Ігор (Богдан), керуючий прес-службою протоієрей Ігор Ковальчук та академічні хористи-студенти.

Поминальний молебень було звершено біля пам’ятника жертвам політичних репресій в місті Ужгороді, до яких учасники молебню відносять і гетьмана України Івана Мазепу, що був підданий анафемі тодішніми церковними ієрерхами з політичної волі московського царя Петра І.

Відзначається, що Іван Мазепа був великим меценатом і благодійником Київської митрополії, борцем за збереження державної незалежності України.

Щодо анафеми, то, як зазначають представники УУБА, у 1918 році, після проголошення Української Народної Республіки, представники української влади звернулись із проханням до митрополита Київського Антонія з проханням в день згадки про Полтавську битву відслужити панахиду за гетьманом України Іваном Мазепою. Митрополитом Антонієм було надіслано тодішньому Патріарху Московському й усієї Росії Тихону телеграму з проханням скасувати анафему (без чого поминальну службу відправляти було неможливо) як таку, що була накладена з політичних мотивів. Від Предстоятеля Російської православної церкви надійшла відповідь, що на підставі рішень Помісного Собору Російської православної церкви 1917—1918 років, який засудив практику накладання церковних покарань за політичні провини, анафему на опального гетьмана також слід вважати скасованою. Дане рішення Помісного Собору РПЦ надало канонічне право Київському митрополиту Антонію благословити служіння панахиди за гетьманом України Іваном Мазепою, яке звершив його вікарій єпископ Назарій.

На думку професора, архімандрита Віктора, анафема щодо Івана Мазепи, "навіть у випадку її проголошення, є не чинною з моменту її виголошення, оскільки була здійснена всупереч церковних канонів - з політичних мотивів, без дотримання соборності всієї повноти церкви та під політичним примусом московського царя-імператора Петра І. Відповідно за таких умов навіть постановка питання про її знаття, з канонічної точки зору, не підлягає розгляду".

При цьому, як наголошує професор, "в жодних церковних архівах Російської православної церкви і Української православної церкви, як і в державних архівах України і Російської Федерації, колишніх Російської імперії, Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Української Радянської Соціалістичної Республіки відсутні будь-які оригінали матеріалів справи щодо анафемування Гетьмана України Івана Мазепи, що свідчить про те, що навіть формально-документальне оформлення так званої анафеми не існувало і не існує".

Та навіть якщо у когось і виникають сумніви щодо накладення чи не накладення анафеми стосовно Івана Мазепи, за словами архімандрита Віктора, "вони не несуть за собою жодних канонічних наслідків, оскільки рішенням Помісного Собору РПЦ 1917 – 1918 рр. всі анафеми, які були проголошенні з політичних причин є скасованими".