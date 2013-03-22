25 березня 2013 року Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко проведе прес-конференцію.

У заході також візьмуть участь представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Прес-конференція відбудеться о 12.30 у Клубі Кабінету Міністрів України за адресою м.Київ, вул. Інститутська,7.

З приводу акредитації журналістів звертатися за тел. 247-35-01, 590-27-43, 272-51-28 до 10.00 25 березня 2013 року.