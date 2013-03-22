На завтра синоптики обіцяють хуртовини

Завтра, 23 березня, в Україні утримаються складні погодні умови.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у північних та Вінницькій областях очікуються сильні снігопади, хуртовини, снігові замети; температура протягом доби 3-8° морозу.

В західних областях йтиме сніг, місцями сильний сніг, хуртовини, вдень можливе послаблення опадів; температура вночі 10-15°, вдень 5-10° морозу.

На решті території пройде дощ з переходом (крім сходу та Приазов'я) в сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень подекуди хуртовини. Температура вночі та вдень 3° морозу-2° тепла, у східних областях, на Дніпропетровщині, в Криму та Приазов'ї 4-9° тепла, на Луганщині вдень до 12°.

Протягом доби в Україні також очікується посилення вітру 17-22 м/с, у північних, центральних областях та в південній частині місцями пориви 25-30 м/с.

На дорогах північно-західної половини ожеледиця.

У Києві та області утримаються складні погодні умови: сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, посилення вітру 17-22 м/с, місцями пориви 25-28 м/с, на дорогах ожеледиця.

Температура на Київщині вночі та вдень 3-8° морозу. У Києві температура вночі та вдень 4-6° морозу.