Суд зобов'язав уряд Москви повернути Україні санаторій в Євпаторії

Про це повідомляє РІА "Новости".

Таким чином суд задовольнив позовну вимогу прокуратури Євпаторії про визнання недійсними рішень виконкому Євпаторійської міськради, якими майновий комплекс санаторію "Первомайський" оформлений на департамент майна Москви. "Суд визнав обгрунтованими доводи наглядового відомства про відсутність у органу місцевого самоврядування повноважень щодо розпорядження спірним майном. За цих обставин рішення про оформлення права власності скасовано, іноземний власник, який придбав санаторний комплекс на підставі цих рішень, зобов'язаний повернути його Фонду майна України", - йдеться в повідомленні.