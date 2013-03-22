У Кабміні хочуть пересадити чиновників на вітчизняний автопром

Про це він сказав в ефірі програми «Досвід» на телеканалі «Перший Національний».

«Я вам більше скажу: зараз готується рішення, яке буде прийнято на Кабінеті міністрів, про те, що при виконанні державного замовлення, будь-то швидка допомога або службові автомобілі для якихось відомств, пріоритет буде віддаватися автомобілям, які вироблені в Україні», – зазначив міністр.

У зв'язку з цим, за його словами, падіння виробництва українського автопрому – рекордне у світі.

«Давайте візьмемо факти: наш автопром виробляв у 2008 році 401 тисячу автомобілів, зараз він виробляє 69,6 тисяч, падіння на 79%, такого падіння автопрому немає ні в одній країні. Тепер візьмемо завантаженість наших заводів, вони завантажені на 20%, скільки людей втратили роботу за цей час. Це важливий момент, тому що зайнятість населення має дуже серйозне значення для нашого міністерства: працювало 49 тисяч осіб у 2008 році, зараз працює 20 тисяч людей», – додав чиновник.

На його думку, введення спецмита на імпортні авто стимулює зростання виробництва вітчизняних автомобілів, приплив іноземних інвестицій в український автопром, збільшить кількість робочих місць на його підприємствах.

Нагадаємо, що раніше Міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі (МКМТ) опублікувала своє рішення ввести спецмито на нові імпортні машини. Воно складе 6,46% на автомобілі з двигуном від 1 до 1,5 літрів і 12,95% для автомобілів з двигуном від 1,5 до 2,2 літрів. Рішення опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» і набере чинності через 30 днів з дня опублікування.

Мінекономіки констатує, що застосування спецмита позитивно вплине на фінансово-господарський стан національного товаровиробника, дасть йому можливість полегшити процес економічного пристосування до умов конкуренції і призведе до усунення впливу диспропорцій у торгівлі, що виникли внаслідок умов імпорту в Україну автомобільної продукції.