Під Мелітополем зловили підозрюваного у вбивстві російських міліціонерів

Наразі вирішується питання про тимчасовий арешт затриманого зловмисника та його подальшу екстрадицію до Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, напад на наряд патрульно-постової служби району «Чертаново-Центральне» УВС Москви було скоєно в квітні 2006 року. Тоді до міліції м. Москви зателефонували мешканці одного з будинків на вулиці Кіровоградській, повідомивши, що з квартири на першому поверсі чутно крики про допомогу.

На місце події була вислана патрульна машина. У момент, коли міліціонери заходили у під'їзд, злочинці відкрили по них вогонь з автоматичної зброї. Один співробітник міліції загинув на місці, другий від отриманих поранень помер по дорозі в лікарню.

В ході оперативно-розшукових заходів московські колеги встановили особи підозрюваних у скоєнні злочину. Вони були оголошені в міжнародний розшук і заочно арештовані.

З’ясувалося, що до розстрілу міліціонерів причетний 46-річний лідер організованої злочинної групи, раніше судимий громадянин однієї з країн кавказького регіону. Згідно з оперативною інформацією, він має значний вплив у злочинному світі. Серед злочинів, у яких він обґрунтовано підозрюється, ряд убивств, бандитизм, розбої тощо.

В рамках розшукових заходів було встановлено, що останні роки вбивця постійно міняв місце проживання, «кочуючи» по різних країнах СНД. Кілька років йому вдавалося «замітати сліди».

Правоохоронці встановили, що останнім часом злодій знаходиться на території України. До розшуку підключилися українські правоохоронці. Спочатку ними було локалізовано область, а потім і район, де переховувався вбивця. З’ясувалося, що він під чужим прізвищем проживає на території Мелітопольського району Запорізької області. Управлінням карного розшуку ГУМВС України в Запорізькій області була розроблена спецоперація із затримання бандита.

21 березня 2013 року група затримання з числа кращих працівників запорізького обласного карного розшуку прибула до будинку, в якому переховувався підозрюваний. Операція була проведена професійно та блискавично: зловмисник опору вчинити не встиг.

Наразі вирішується питання про його тимчасовий арешт та подальшу екстрадицію до Російської Федерації.