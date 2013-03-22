У Києві чоловік прикував свого друга ланцюгом до батареї і приходив годувати

Як повідомила УНІАН прес-офіцер Голосіївського райуправління столичної міліції Юлія Мустош, "в’язня" виявили співробітники роти патрульної служби, перевіряючи одне із складських приміщень. Той повідомив міліціонерам, що в такому стані перебував майже добу, і назвав прізвище свого кривдника.

За словами Ю.Мустош, "зловмисник приходив до свого товарища, щоб погодувати, але відпускати його не збирався".

Правопорушник затриманий за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Також з’ясовується, що він хотів зробити із заручником надалі.