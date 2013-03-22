На Сумщині прикордонник сів на п’ять років за «довгі руки»
20:11, 22 березня 2013Суспільство
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На Сумщині до п’яти років позбавлення волі засуджено прикордонника, який побив громадянина.
Прикордонник з хуліганських мотивів завдав тяжких тілесних ушкоджень громадянину / Фото : Veer
Сумською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно військовослужбовця контрактної служби Сумського прикордонного загону, який перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, з хуліганських мотивів завдав тяжких тілесних ушкоджень громадянину.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.
Вироком Великописарівського районного суду Сумської області вищевказаного військовослужбовця засуджено за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 296 КК України до позбавлення волі на строк п'ять років.
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