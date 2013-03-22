Вихователька дитсадка, звинувачена в лупцюванні дітей, звільнилася

21:14, 22 березня 2013
Суспільство
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У Севастополі перевірка прокуратури підтвердила порушення прав дітей в дитсадку № 83.

Завідувачка і вихователька звільнилися за власним бажанням / Кадр : Севінформбюро

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 22 березня, повідомив на брифінгу журналістам прокурор Балаклавського району міста Севастополя Андрій Карпєєв.

За його словами, прокурорська перевірка проводилася після появи 20 березня у низці місцевих ЗМІ повідомлень про порушення прав дітей у дитячій дошкільній установі № 83 «Сонечко».

А.Карпєєв відзначив, що результати перевірки підтвердили факти незабезпечення у цій дитячій дошкільній установі повного обсягу прав дітей на охорону їх здоров'я, а також "відсутність належного контролю з боку керівників - самого дитячого саду, а також посадових осіб контролюючого органу».

Прокуратурою району, враховуючи виявлені порушення, як захід реагування було внесено подання голові Балаклавської районній держадміністрації про усунення порушень і притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, повідомив прокурор.

«Подання було розглянуте, були розроблені заходи щодо недопущення порушень надалі. Керівника дитсадка і одного з вихователів звільнено з посад», - сказав А.Карпєєв. Він уточнив, що «в ході проведення перевірки і винесення подання ними (завідувачкою і вихователем – УНІАН) були написані заяви, і вони звільнені за власним бажанням».

Як повідомляв УНІАН, 20 березня прокурор Балаклавського району Севастополя Андрій Карпєєв виніс ухвалу про проведення перевірки у зв'язку з появою у низці регіональних ЗМІ інформації про нібито побиття дітей у дитячій дошкільній установі № 83. ЗМІ Севастополя повідомляли, що з інформацією про побиття в дитсадку до них зверталися батьки вихованців дитячої дошкільної установи «Сонечко». Батьки також звернулися з відповідними заявами до органів прокуратури.

У самій дитячій дошкільній установі відкидали висунуті звинувачення.

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