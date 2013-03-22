У Маріуполі 17-річного злодія можуть посадити на 10 років

У Маріуполі Донецької області проти неповнолітнього зловмисника відкрито кримінальне провадження за трьома статтями КК України, йому загрожує до 10 років в'язниці.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, в даний час проти 17-річного жителя міста відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту) , а також за ст.185 (Крадіжка), і за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

У міліції пояснили, що міліціонери затримали 17-річного місцевого жителя, який на зупинці громадського транспорту розпивав спиртні напої. Після того, як на порушника було складено адміністративний протокол, правоохоронці провели у нього особистий огляд і виявили в кишені заборонену наркотичну речовину канабіс.

Будучи раніше засудженим за корисливі злочини, неповнолітній розумів, що кримінальної відповідальності йому не уникнути і на допиті за даним фактом зізнався у шести епізодах крадіжок майна громадян і в незаконному заволодінні транспортним засобом.

Зараз фігурант заарештований і перебуває в слідчому ізоляторі.