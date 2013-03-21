В Одесі догхантери масово потруїли собак: трупи розкидані містом

З початком весни в Одесі активізувалися догхантери. Чи не щодня зоозахисники фіксують нові випадки вбивства тварин.

У вівторок увечері невідомі отруїли зграю дворових псів у житловому масиві Котовського, повідомляє Сегодня.

«У другій половині дня на черговий пульт міліції звернулися місцеві жителі і повідомили, що на Дніпродорозі загинули собаки. Опергрупа, що виїхала на місце події, факт підтвердила - було виявлено п'ять мертвих собак. Первинний огляд ознак насильницької смерті не виявив. Але в ході перевірки було встановлено, що тварин отруїли. За фактом жорстокого поводження з тваринами розпочате кримінальне провадження», - говорить начальник ЦГЗ Суворовського райвідділу міліції Світлана Білецька.

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Захисники тварин впевнені: міліція не хоче займатися проблемою догхантінга. «Вони реагують тільки в тому випадку, якщо є конкретна людина, яку схопили за руку і привели, в інших випадках обмежуються перевіркою. У мене на руках зібралася маса документів, відписок, є навіть запис, де людина в погонах мені заявляє, що отруєння тварин не можна вважати проявом жорстокості», - обурюється віце-президент Спілки захисту тварин Ірина Момот.

Зараз жінка готує звернення до Генпрокуратури. З боку може здатися, що рух догхантерів - спонтанний прояв жорстокості, проте це не так.

Всі їхні акції добре сплановані і координуються з єдиного центру - форуму шкуродерів, де учасники руху діляться своїми досягненнями і рецептами нових, ще більш смертоносних коктейлів для дворових барбосів.

«Комради, не шкодуйте парацетамолу на вкусняшки. Зоотітки відкачують псів», - радить однодумцям з одеської гілки форуму дехто Садівник. Журналісти з'ясували, що живе ця людина у селищі Котовського і там же вбиває тварин. Причому з гарним знанням справи розповідає, як вберегтися від пильних поглядів і не потрапити в поле зору міліції.

Все, що залишається зоозахисникам, - інформувати людей про те, як врятувати отруєну собаку, і відкачувати псів самим. «Найчастіше собак труять одним з видів протитуберкульозних препаратів. Протиотрута є. Вона просте, але її завжди потрібно мати під рукою. Це вітамін B6. Для маленької собачки досить вколоти три куби, середній за розміром - шість кубів, а великій - починаючи від десяти. При передозуванні може бути алергічна реакція, але коли мова йде про життя і смерть тварини, побічними діями можна знехтувати. Якщо люди вчасно помічають отруєних тварин, хоча б декількох обов'язково вдається врятуват », - ділиться зоозахисниця Олена Марченко.