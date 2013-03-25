На Тернопільщині рекетири вибивали з підприємця дві тисячі доларів

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, зловмисники, застосовуючи до підприємця насильство з нанесенням тілесних ушкоджень, вимагали кошти за надання йому можливості вільно та безперешкодно здійснювати господарську діяльність.

Усіх трьох чоловіків після звернення потерпілого в міліцію правоохоронці затримали наприкінці минулого тижня. Як з’ясувалося, двоє з затриманих уже притягувались до кримінальної відповідальності.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

До Тернопільського міськрайонного суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.