У МАУ заявили, що практично повністю відновили розклад рейсів
Авіакомпанія МАУ задіяла всі ресурси для забезпечення доставки пасажирів до місця призначення.
Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» до ранку понеділка, 25 березня, практично повністю відновила розклад рейсів, які були скасовані 24 березня у зв'язку з важкими метеорологічними умовами в районі київського міжнародного аеропорту «Бориспіль» з метою забезпечення безпеки пасажирів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.
Зберігаються поодинокі затримки вильоту рейсів з аеропорту «Бориспіль», пов'язані зі збоєм графіка обороту повітряних суден у суботу, 23 березня, і неділю, 24 березня у зв'язку з форс-мажорною ситуацією. Актуальна інформація відображається на електронному табло на головній сторінці веб-сайту аеропорту «Бориспіль».
У повідомленні наголошується, що авіакомпанія МАУ докладає і докладатиме усіх зусиль для якнайшвидшої доставки пасажирів до місця призначення.
Всі трансферні пасажири, які опинилися в транзитній зоні аеропорту «Бориспіль», забезпечені розміщенням в готелях Києва та аеропорту і забезпечуються повноцінним харчуванням до часу їх фактичного вильоту. "Авіакомпанія МАУ просить пасажирів з розумінням поставитися до тих об'єктивних труднощів, з якими довелося зіткнутися як населенню України, яке постраждало від ударів стихії, так і пасажирам, що вилітають до Києва чи подорожуючим через Київ і знаходяться в інших аеропортах маршрутної мережі МАУ", - йдеться в зверненні.
Також окремо авіакомпанія нагадує, що пасажири з квитками авіакомпанії МАУ на рейси, які скасовані, можуть скористатися перельотом на іншу дату після відновлення рейсів за розкладом при наявності місць на рейсі. З питань зміни дати вильоту пасажири можуть звертатися в каси авіакомпанії МАУ в терміналі "F" аеропорту «Бориспіль», каси в Києві за адресою Харківське шосе, 201-203 (телефон: 581-51-61), вул. Лисенка, 4 (телефон: 230-86-93) та в колл-центр авіакомпанії МАУ за телефоном у Києві 581-50-50, для абонентів мобільного зв'язку: 566, а пасажири, які мають намір повернути квиток, можуть це зробити і отримати повернення грошей в місці придбання квитка.