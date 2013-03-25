У МАУ заявили, що практично повністю відновили розклад рейсів

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» до ранку понеділка, 25 березня, практично повністю відновила розклад рейсів, які були скасовані 24 березня у зв'язку з важкими метеорологічними умовами в районі київського міжнародного аеропорту «Бориспіль» з метою забезпечення безпеки пасажирів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Зберігаються поодинокі затримки вильоту рейсів з аеропорту «Бориспіль», пов'язані зі збоєм графіка обороту повітряних суден у суботу, 23 березня, і неділю, 24 березня у зв'язку з форс-мажорною ситуацією. Актуальна інформація відображається на електронному табло на головній сторінці веб-сайту аеропорту «Бориспіль».

У повідомленні наголошується, що авіакомпанія МАУ докладає і докладатиме усіх зусиль для якнайшвидшої доставки пасажирів до місця призначення.

Всі трансферні пасажири, які опинилися в транзитній зоні аеропорту «Бориспіль», забезпечені розміщенням в готелях Києва та аеропорту і забезпечуються повноцінним харчуванням до часу їх фактичного вильоту. "Авіакомпанія МАУ просить пасажирів з розумінням поставитися до тих об'єктивних труднощів, з якими довелося зіткнутися як населенню України, яке постраждало від ударів стихії, так і пасажирам, що вилітають до Києва чи подорожуючим через Київ і знаходяться в інших аеропортах маршрутної мережі МАУ", - йдеться в зверненні.

Також окремо авіакомпанія нагадує, що пасажири з квитками авіакомпанії МАУ на рейси, які скасовані, можуть скористатися перельотом на іншу дату після відновлення рейсів за розкладом при наявності місць на рейсі. З питань зміни дати вильоту пасажири можуть звертатися в каси авіакомпанії МАУ в терміналі "F" аеропорту «Бориспіль», каси в Києві за адресою Харківське шосе, 201-203 (телефон: 581-51-61), вул. Лисенка, 4 (телефон: 230-86-93) та в колл-центр авіакомпанії МАУ за телефоном у Києві 581-50-50, для абонентів мобільного зв'язку: 566, а пасажири, які мають намір повернути квиток, можуть це зробити і отримати повернення грошей в місці придбання квитка.