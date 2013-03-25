Завтра в Україні - від 15° морозу до 8° тепла, дощ, сніг, заметілі

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 26 березня у південній частині, на Закарпатті, Прикарпатті, вдень і у Вінницькій та Кіровоградській областях хмарно з проясненнями, часом сніг та мокрий сніг, в Криму вдень дощ; на півдні країни подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, вдень на Одещині місцями сильний мокрий сніг.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13° морозу, на півночі до 16°, вдень 2-7° морозу; у південних областях та на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°; в Криму вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 2-7° морозу.

У столиці без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 3-5° морозу.