В УЗ заявляють, що практично відновили графік руху поїздів

«На залізницях України повністю ліквідовано наслідки безпрецедентної снігової стихії, яка бушувала в Україні протягом трьох діб, відправлення пасажирських потягів здійснюється за графіком», - повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України (”Укрзалізниця”).

Станом на 25 березня всі пасажирські потяги відправляються без затримок, всі залізничні вокзали і станції працюють у штатному режимі. Вживаються заходи щодо введення в графік транзитних потягів, які прибувають з країн, де бушує негода.

Всього до боротьби зі снігом з 22 по 25 березня було залучено 30,4 тис. залізничників. На залізницях цілодобово працювали штаби з боротьби зі снігом.

Прибирання від снігових заметів вокзалів, станцій, колій і стрілочних переведень забезпечували 92 снігоприбиральні комплекси: 35 снігоочисників і 57 снігоприбиральних машин. Щодоби для подолання наслідків стихії було залучено більш як 9 тисяч залізничників: шляховиків, енергетиків, зв`язківців і працівників інших господарств області.

За цей період очищено від снігу 610 станційних колій (шляхів вокзалів, станцій, приймально-відправних пунктів, сортувальних станцій тощо) і 18,7 тис. стрілочних переведень.

Протягом трьох діб під час очищення об`єктів залізничної інфраструктури по всій Україні вивезено майже 60 тисяч кубометрів снігу.

Через обмерзання контактної мережі на перегонах залізничники здійснювали її профілактичний підігрів спеціальними засобами не лише вдень, а й уночі, рух потягів у цей період не припинявся.

Найбільша товщина снігового покриву спостерігалася на станціях Південно-Західної залізниці (ПЗЗ), зокрема, в Києві, Козятині, Хуторі-Михайлівському та ін., а також Львівської залізниці (ЛЗ), зокрема, на станціях Сянки, Львів, Тернопіль. На особливо складних ділянках ПЗЗ товщина снігових заметів досягала 150 см.

Впродовж всього періоду негоди дорога не скасувала жодного рейсу і стала фактично єдиним національним перевізникам, пересувний склад якої продовжував рух і забезпечував перевезення і сполучення між населеними пунктами України і зарубіжжя.

Залізничники продовжують очищати від снігу об`єкти залізничної інфраструктури, сьогодні основні зусилля зосереджені на Київській і Дарницькій дистанції колії, куди прибула снігоочисна і снігоприбиральна техніка з інших залізниць України. Всього задіяно 50 снігоприбиральних комплексів.