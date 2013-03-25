ЗМІ: Екс-прокурор Гайсинський володіє VIP-особняком у центрі Києва

Про це «Фокусу» повідомив один із представників ЄБРР.

Як зазначає видання, п’ятиповерховий особняк розташований у центрі Києва по вул. Немировича-Данченка, 16. При в`їзді на територію встановлені ворота, прикрашені монограмою. Знак складений із сполучених між собою букв «Ю» і «Г», що співпадає з початковими буквами написання імені і прізвища Юрія Гайсинського, який у 2000-2002 роках очолював прокуратуру Києва.

Ціна квадратного метра в будівлі такого типу, за оцінкою президента Асоціації професійних керуючих нерухомістю Генріха Людкевича, може коливатися в межах 4-6 тис. доларів. Таким чином, вартість офісного центру площею 2 600 кв. м, за розрахунками «Фокусу», перевищує 13 млн доларів.