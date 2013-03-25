Трамваї на Подолі не ходять: рейки покриті суцільним шаром 5-сантиметрового льоду

У столичному Департаменті транспортної інфраструктури КМДА запевняють, що 40% тролейбусів сьогодні зранку вийшли на маршрути.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор департаменту Євген Водовозов заявив на засіданні оперативного штабу при КМДА з ліквідації наслідків негоди в столиці.

«Ми випустили вже близько 40% тролейбусів. Продовжується робота по основним магістралям: проспектам Лесі Українки, Перемоги, вулицях Жилянській, Червоноармійській. Десь стоять і заважають великі машини кинуті, які неможливо евакуювати, як легкові. Як тільки вони будуть прибиратись, водії готові, і ми машини будемо випускати на маршрути», - доповів Є.Водовозов.

За його даними, в місті на ранок було близько 12 місць, які треба доочистити від снігу, щоб змогли курсувати тролейбуси.

Заступник голови КМДА Руслан Крамаренко, який за дорученням оперативного штабу займається питанням випуску тролейбусів на маршрути, зокрема №5, по проспекту Перемоги, повідомив, що з цієї автомагістралі вчора було прибрано близько 70 легкових автомобілів та залишені в заторах тролейбуси.

«Станом на ранок весь проспект вільний, машини можуть рухатись в бік виїзду та в’їзду, але залишилася неприбрана територія для проходу тролейбуса від станції метро «Нивки» до «Берестейської» і від станції метро «Шулявська» до ЗАГСу, що біля Повітрофлотського мосту. Там можна працювати технікою. Зараз вже поїхали туди 2 екскаватори. Будемо організовувати роботу», - зазначив Р.Крамаренко.

О.Попов доручив Р.Крамаренку й надалі контролювати питання і до завтрашнього ранку забезпечити проїзд тролейбусів на одній з головних автомастралей столиці.

Разом з тим, як поінформував Є.Водовозов, в місті практично немає проблем з курсуванням автобусів.

«Є окремі місця, де ми натикаємось на затори, але дуже оперативно відпрацьовуємо ситуацію з ШЕУ. Якщо ми не можемо проїхати, ми десь скорочуємо, чи подовжуємо маршрут, великі машин замінюємо на «Богдани». Випуск хороший», - сказав він.

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Серйозні проблеми, за словами Є.Водовозова, залишаються також з пуском трамваїв на Подолі, колії якого засипаються снігоприбиральною технікою, яка чистить автодорогу (там сполучений шлях), до того ж на ділянці трамвайної колії по вул. Глибочицькій рейки вкриті суцільним шаром 5-сантиметрового льоду і його важко очистити.

«Роботи там тривали всю ніч і зараз тривають. Є надія, що на кінець дня спробуємо пустити перші трамваї і щоб завтра працювати вже в штатному режимі», - доповів директор департаменту.