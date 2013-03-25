ЄБРР позичив Україні 300 мільйонів євро на безпеку АЕС
16:11, 25 березня 2013Суспільство
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Україна та ЄБРР підписали кредитну угоду на 300 млн євро для підвищення безпеки атомних станцій.
«Енергоатом» отримав 300-мільйонний кредит
Державне підприємство «НАЕК Енергоатом» та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали кредитну угоду обсягом 300 млн євро за проектом «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій». Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали в.о. президента ДП НАЕК Віссаріон Кім і директор представництва ЄБРР в Україні Андре Куусвек.
Кредит надається під державні гарантії. Гарантійну угоду підписав міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.
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