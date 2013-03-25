Двометрові хвилі затопили пляжі на Азовському узбережжі (відео)

«У якійсь мірі нас врятував західний вітер: якщо б він був південного напрямку, то все узбережжя було б затоплено. Але підйому рівня води уникнути не вдалося, в результаті чого вода «підійшла» до селища, підтопивши крайні хати. Ця ж доля не минула деякі пансіонати, розташовані на березі і не укріплені дамбами», - розказав Маріупольським новинам начальник рятувальної станції с. Сєдове Павло Попов.

Про шторм, що насувається, всі екстрені служби міста та прилеглих районів були оповіщені заздалегідь.

«У готовність була приведена техніка, повідомлений особовий склад, але, на щастя, обійшлося без серйозних стихійних лих, реєструвалися лише поодинокі випадки відключення електроенергії», - розповів заступник начальника МНС Першотравневого району Віктор Чайковський.

Менше стихія пощадила Новоазовський район. За інформацією начальника МНС Новоазовського району Андрія Здора, у чотирьох селах і Новоазовську через сильний вітер дерева падали на електропроводи та знеструмлювали житлові будинки та об'єкти.