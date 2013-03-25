У Кабміні запевняють, що істотних опадів більше не буде

За інформацією Українського гідрометеоцентру, протягом доби продовжувалися опади.

Найбільша кількість від 2 до 10 мм випала в Харківській області; від 2 до 5 мм в Чернігівській, Луганській, Сумській, та на півночі Донецької області; від 1 до 2 мм – в Київській, Житомирській та Полтавській областях.

Таким чином, в Києві вже випало 60 мм, в Сумській області – 66 мм (а в деяких населених пунктах – 80). В середньому по території України випало опадів від 40 до 50 мм , що є рекордом за сторіччя.

26-27 березня помірні опади у вигляді мокрого снігу з переходом на дощ очікуються на Півдні та Південному Заході України, в Криму очікується дощ.

«Сьогодні вже можна констатувати, що циклон покинув територію України і істотних опадів більше не очікується», – сказав Олександр Вілкул.

За інформацією Укравтодору станом на 7 год. 25 березня 2013 року забезпечено проїзд всіма автошляхами державного значення.

Завдяки залученню важкої, комунальної та дорожньої техніки забезпечено рух в обох напрямках на автошляхах Київ – Житомир, Київ – Харків та на ділянці в районі м. Бровари на автодорозі Київ – Чернігів.

Транспортне сполучення по Вишківському, Яблунецькому, Латірському та Абранському гірських перевалах Закарпатської області та Ужоцькому і Орявському перевалах Львівської області здійснюється у звичайному режимі.

У період з 22 березня 2013 року було ускладнено транспортне сполучення до 1 тис. 103 населених пунктів.

Станом на 7 год. 25 березня 2013 року відновлено проїзд до 998 населених пунктів (Вінницькій – 171, Волинській – 65, Івано-Франківській – 42, Львівській – 106, Рівненській – 98, Тернопільській – 192, Хмельницькій – 303, Чернівецькій - 21), сьогодні буде відновлено транспортне сполучення до 105 населених пунктів (Вінницькій – 17, Волинській – 12, Тернопільській – 28, Хмельницькій – 45, Чернівецькій – 3).

Силами Державної служби з надзвичайних ситуацій України в регіонах протягом доби надано допомогу 1566 автотранспортним засобам та 3230 особам (з 11 грудня 2012 року 15 тис. 575 од. автотранспорту та 29 тис. 617 особам).

Рятувальниками та військовими розгорнуто 317 мобільних рятувальних пунктів, у яких протягом доби надано допомогу 1 тис. 297 особам.

Внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, ожеледь та сильні пориви вітру) починаючи з 22 березня було знеструмлено 1 тис. 197 населених пунктах.

Вже відновлено електропостачання у 1036 населених пунктах, залишилось відновити у 161 населеному пункті (Київській – 3, Полтавській – 112, Сумській - 46). По всій території країни тривають роботи з розчистки електромереж від намерзання льоду.

Для очистки доріг та територій від снігу, проведення оперативних ремонтних робіт протягом доби залучено більше 22 тис. осіб та понад 400 одиниць спеціальної техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), близько 6000 одиниць техніки комунальної та дорожньої служб, більше 70 одиниць важкої армійської техніки, у тому числі і БТР-и та 22 снігоприбиральних поїзда.

У Києві, на виконання Розпорядження Уряду, додатково залучено 200 одиниць техніки підприємств та організацій усіх форм власності. Комунальної та дорожньої техніки працює 600 одиниць.

Завдяки допомозі Уряду в Києві відновлюється рух громадського транспорту. Зокрема, відновлено рух рейсових автобусів. Електротранспорт (тролейбуси та трамваї) виходить на маршрути згідно з графіком поновлення робіт.

Також з 23 березня у Києві працює 1962 військових і понад 20 одиниць важкої техніки, задіяний особовий склад і техніка президентського полку.

«В першу чергу військові забезпечують очистку від снігу зупинки громадського транспорту, підходи до станцій метрополітену, соціальних об'єктів, лікарень, аптек і інших місць масового перебування людей, де складно застосовувати важку техніку», – сказав Олександр Вілкул.