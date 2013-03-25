У Сумах за два дні випала двомісячна норма опадів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 25 березня, на апаратній нараді в мерії повідомив начальник відділу з надзвичайних ситуацій Сумської міськради Олександр Даниленко.

Так, за його словами, за дві доби випало понад 60 мм опадів, при нормі випадання опадів у березні - 38 мм.

О.Даниленко зазначив, що очолюваний ним відділ очікує днями новий гідропрогноз, після якого буде скориговано план дій міста із запобігання паводку.

За словами начальника відділу, повноводдя очікується в Сумах вже до квітня.