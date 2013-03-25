У Києві «ожили» ще кілька маршрутів (список)
Київська міська державна адміністрація повідомляє про відновлення роботи маршрутів громадського транспорту звичайного режиму руху.
За інформацією комунального підприємства «Київпастранс», станом на 18 годину 25 березня відновили роботу ще кілька маршрутів громадського транспорту.
Зокрема, розпочали роботу автобуси:
№7 «Залізничний вокзал – Львівська площа»;
№9 «вул. Булгакова – ст. м. «Лук’янівська»;
№42 «ст. м. «Осокорки» – вул. Панельна (Скорочено до вул. Панельної;
№59 «вул. Вершигори – зал. пл. «Троєщина»;
№77 «вул. Курнатовського – Лісове кладовище»;
№79 «ст. м. «Лісова» – вул. Каштанова;
№23 «вул. Салютна – вул. Симиренка»;
№37А «ст. м. «Святошин» – с/к Чайка (Організовано до повороту на с/к
Чайка;
№97 «ст. м. «Святошин» – масив Ново-Біличі»;
№41 «ст. м. «Героїв Дніпра» – с. ДВС;
№100 «вул. Микитенка – вул. Лебединська;
№98 «вул. Милославська – ТЕЦ-6 (Організовано від просп. Маяковського до
Монетного двору);
№88 «вул. Північна – Рибальській півострів».
Також відновлені тролейбусні маршрути:
№ 43 «Кібцентр – Ленінградська площа»;
№ 38 «Музей ВВВ – ст. м «Видубичі» (скорочено до Залізничного шосе;
№30к ст. м. «Петрівка – ж/м Райдужний.
Відновлено трамвайне сполучення:
- від Контрактової площі вулицею Фрунзе до Подільського трамвайного
депо (частково маршрут №19);
- від житлового масиву Троєщина до ст. метро «Чернігівська» (розворот
трамваїв на вул. Павла Усенка – Дарницьке трамвайне депо, частково
маршрут №33);
- від Рембази до Ленінградської площі (розворот трамваїв на вул. Павла
Усенка – Дарницьке трамвайне депо, частково маршрут №22).
Зранку 26 березня 2013 року планується відновити роботу трамвайного
маршруту №8 від «ст. м. «Позняки» до Ленінградської площі (розворот
трамваїв на вул. Павла Усенка – Дарницьке трамвайне депо).
Тролейбусні маршрути, де не можна буде організувати роботу тролейбусів,
будуть продубльовані автобусним сполученням.