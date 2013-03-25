У Києві «ожили» ще кілька маршрутів (список)

За інформацією комунального підприємства «Київпастранс», станом на 18 годину 25 березня відновили роботу ще кілька маршрутів громадського транспорту.

Зокрема, розпочали роботу автобуси:

№7 «Залізничний вокзал – Львівська площа»;

№9 «вул. Булгакова – ст. м. «Лук’янівська»;

№42 «ст. м. «Осокорки» – вул. Панельна (Скорочено до вул. Панельної;

№59 «вул. Вершигори – зал. пл. «Троєщина»;

№77 «вул. Курнатовського – Лісове кладовище»;

№79 «ст. м. «Лісова» – вул. Каштанова;

№23 «вул. Салютна – вул. Симиренка»;

№37А «ст. м. «Святошин» – с/к Чайка (Організовано до повороту на с/к

Чайка;

№97 «ст. м. «Святошин» – масив Ново-Біличі»;

№41 «ст. м. «Героїв Дніпра» – с. ДВС;

№100 «вул. Микитенка – вул. Лебединська;

№98 «вул. Милославська – ТЕЦ-6 (Організовано від просп. Маяковського до

Монетного двору);

№88 «вул. Північна – Рибальській півострів».

Також відновлені тролейбусні маршрути:

№ 43 «Кібцентр – Ленінградська площа»;

№ 38 «Музей ВВВ – ст. м «Видубичі» (скорочено до Залізничного шосе;

№30к ст. м. «Петрівка – ж/м Райдужний.

Відновлено трамвайне сполучення:

- від Контрактової площі вулицею Фрунзе до Подільського трамвайного

депо (частково маршрут №19);

- від житлового масиву Троєщина до ст. метро «Чернігівська» (розворот

трамваїв на вул. Павла Усенка – Дарницьке трамвайне депо, частково

маршрут №33);

- від Рембази до Ленінградської площі (розворот трамваїв на вул. Павла

Усенка – Дарницьке трамвайне депо, частково маршрут №22).

Зранку 26 березня 2013 року планується відновити роботу трамвайного

маршруту №8 від «ст. м. «Позняки» до Ленінградської площі (розворот

трамваїв на вул. Павла Усенка – Дарницьке трамвайне депо).

Тролейбусні маршрути, де не можна буде організувати роботу тролейбусів,

будуть продубльовані автобусним сполученням.