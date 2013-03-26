Державний банк розвитку почне роботу впродовж року

Згідно з програмою, за створення державного банку розвитку відповідають перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін‘юст, Національний банк, Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку, Нацкомфінпослуг, Держпідприємництво, Держінвестпроект і Держінформнауки.

В рамках програми вказані державні органи повинні до четвертого кварталу 2013 року розробити й винести на розгляд Верховної Ради України законопроект про державний банк розвитку, а також забезпечити функціонування банку розвитку до 2014 року.

Прогнозний обсяг фінансування цих заходів відповідно до програми становить 10 млрд грн, фінансування передбачено за рахунок «інших джерел, зокрема коштів, що залучаються під державні гарантії».

Як повідомляв УНІАН, у лютому на розширеному засіданні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Українського банку розвитку.