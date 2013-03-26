На півдні України через снігопади вимерзли фруктові сади

Про це повідомляє ТСН.

У Криму щойно розквітли фруктові дерева, як температура впала до позначки – 6 градусів. Квіт абрикосів чорніє на очах, не залишаючи жодного шансу на врожай. Загалом вимерзло до третини ранніх сортів черешні та вишні. Залишається невелика надія на персики і ті фруктові дерева, які не встигли розквітнути на всю потужність.

"Груша, яблуко, айва не постраждали. Горіхоплідні теж рано казати, але мигдаль сильно постраждав", - пояснила старший науковий співробітник Нікітського ботанічного саду Тетяна Лацко.

Поки на півдні підраховують збитки, у центрі навіть припустити не можуть, чим обернеться нічна снігова катастрофа 23 березня для цілого сільськогосподарського сезону.

"Такого в історії метеорологічних спостережень ніколи не фіксувалося. І не тільки в місті Києві, а взагалі на території України", - приголомшив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда. Наприкінці березня селяни вже зазвичай вносили добрива. І через кілька тижнів починали перші роботи на городі. Нині ж більшість селян у розпачі. Шалена кількість снігу вже скоро перетворить городи на суцільне болото. Прийняти таку кількість снігу земля просто не у змозі.

Агрономи зазначають, що березневий снігопад не зашкодить хіба тільки озимині. Додаткова волога може навіть збільшити врожай хліба. Аномальні природні явища збили всі орієнтири та прикмети, на які орієнтувалися селяни. Цього року вони не виправдовуються.