У НБУ пояснили причини припливу валюти в Україну

Профіцит платіжного балансу фіксується другий місяць поспіль. За даними Нацбанку, позитивне сальдо платіжного балансу за підсумками лютого склало $ 1,29 млрд, тоді як у січні - вчетверо менше ($ 397 млн), повідомляє Комерсант-Україна.

Таких високих показників платіжного балансу не фіксувалося ні в цьому, ні в минулому році. Завдяки цьому НБУ безболісно виплатив в лютому два транші МВФ на загальну суму $ 740 млн, а також наростив золотовалютні резерви на $ 363 млн.

Поліпшення платіжного балансу відбулося на тлі погіршення ситуації з рахунком поточних операцій - якщо в січні цей показник був позитивним, то в лютому відтік валюти за цією статтею склав $ 967 млн. Це пов'язано з різким зростанням імпорту товарів в країну - з $5,69 млрд до $ 6,67 млрд.

Таку динаміку в НБУ пояснюють різким попитом на медикаменти (+51,2%) у зв'язку зі зміною з березня процедури ліцензування імпортних ліків. У лютому виросли і обсяги експорту українських товарів за кордон - з $ 5,2 млрд до $ 5,43 млрд. В аналітичному звіті НБУ наголошується, що в лютому вперше з початку минулого року спостерігалося зростання виробництва в металургії (+3,1%).

Значний приплив валюти в лютому був зафіксований за фінансовим рахунком - $ 2,26 млрд. У першу чергу це пов'язано з євробондами - на початку лютого Україна розмістила десятирічні папери на $ 1 млрд із прибутковістю 7,625% річних. У той же час із зовнішніх виплат Мінфіну довелося повернути лише невеликий транш МВФ ($ 190 млн). Значними були і розміщення компаній реального сектора - підприємства залучили в лютому кредитів на $ 1,26 млрд при погашенні на $ 840 млн. Лише фінансовий сектор продовжив скорочувати обсяг своєї зовнішньої заборгованості (- $ 437 млн).

Ще одна причина поліпшення сальдо фінансового рахунку - приплив валюти за статтею "інший капітал", де основним чинником, що впливає на динаміку капіталу, є товарні кредити. Якщо в січні за цією статтею фіксувався відтік на $ 790 млн, то минулого місяця приплив валюти склав $ 648 млн. При цьому обсяг закупівлі готівкової валюти населенням у лютому виріс зі $ 145 млн до $ 381 млн.