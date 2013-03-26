Укравтодор звітує, що виїзд з Києва на Житомир і Харків розблокували
За інформацією «Укравтодору», проїзд автошляхами державного значення забезпечено, зокрема й на автошляхах Київ-Житомир та Київ-Харків.
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, роботи з розчищення доріг та евакуації транспорту тривають цілодобово.
Транспортне сполучення по Вишківському, Яблуницькому, Латірському та Абранському гірських перевалах Закарпатської області та Ужоцькому і Орявському перевалах Львівської області здійснюється у звичайному режимі.
Транспортне сполучення у восьми областях, що постраждали внаслідок негоди, відновлено у повному обсязі.
Силами Державної служби з надзвичайних ситуацій у регіонах протягом доби надано допомогу 1 тис. 152 автотранспортним засобам та 2 тис. 831 особі.
Розгорнуто 336 мобільних рятувальних пунктів, з них від ДСНС України – 329 пунктів, від Міноборони – 7 пунктів, у яких протягом доби надано допомогу 762 особам.
До заходів щодо забезпечення сталого функціонування об'єктів життєдіяльності населення, соціально-побутової сфери та транспортного сполучення на автошляхах державного і регіонального значення та в м. Києві протягом минулої доби залучалося 44 тис. 787 осіб та 5 тис. 969 од. техніки.