На Полтавщині «Таврію» винесло на зустрічну смугу - троє людей загинуло (фото)

25 березня в Шишацькому районі Полтавської області на 72-му кілометрі автодороги Лубни-Миргород-Опошня сталася дорожньо-транспортна подія, в результаті якої загинули три людини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облуправління ДАІ.

За попередніми даними, у напрямі Миргорода рухався автомобіль «ЗАЗ-110207» під керуванням водія (особа якого встановлюється), який не впорався з управлінням, виїхав на смугу стрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем «ГАЗ-66», під керуванням жителя Новосанжарського району, який рухався в стрічному напрямі.

В результаті ДТП водій і два пасажири автомобіля «ЗАЗ» загинули на місці події.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.