Fitch знизило рейтинги кіпрських банків до дефолтних рівнів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги двох найбільших банків Кіпру до дефолтних рівнів на тлі досягнутої в понеділок угоди між владою країни і Єврогрупою щодо фінансової допомоги, повідомляється в прес-релізі Fitch, передає РІА Новости.

Зокрема, агентство погіршило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Cyprus Popular Bank (Laiki) до "D" (дефолту) з "В", Bank of Cyprus - до "RD" (обмежений дефолт) з "В". Рейтинг Hellenic Bank "В" був збережений у списку на перегляд у бік зниження.