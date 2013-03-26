ДАІ: Рух транспорту в Києві ускладнений місцями

Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, на Рівненщині через снігові перемети ускладнений або обмежений проїзд дорогами місцевого значення до окремих населених пунктів у Дубенському, Демидівському, Радивилівському, Костопільському та Корецькому районах.

Крім того, у Києві рух транспорту ускладнений місцями.

Департамент ДАІ просить столичних водіїв прибрати автомобілі, припарковані на узбіччях доріг, оскільки вони створюють значні перешкоди для снігоприбиральної техніки.

Як повідомляв УНІАН, за даними сайту «Яндекс.Пробки», у даний час у Києві спостерігаються сильні затори - 9 балів за десятибальною шкалою.