Держборг України в лютому збільшився майже на 4,5 мільярда

Загальна сума державного і гарантованого боргу України за лютий 2013 року збільшилася на 0,8%, з початку року - на 3,2% - до 66,549 млрд доларів США. Повідомлення про це розміщене на офіційному сайті Міністерства фінансів.

У гривневому еквіваленті борг збільшився в лютому також на 0,8%, або на 4,474 млрд грн, - до 531,926 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України у 2012 році збільшився на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.