Кіпрські вкладники можуть втратити до 40% своїх грошей

"(Списання) може бути в районі цієї цифри, але я не хочу випереджати події. Те, що я бачив, припускає цифру в цьому районі", - сказав Сарріс в ефірі радіостанції Бі-бі-сі, відповідаючи на питання, чи може списання досягти 40%. Він зазначив, що остаточне рішення за ставкою податку на депозити поки не прийнято.

Раніше повідомлялося, що податок на депозити понад 100 тисяч євро в Bank of Cyprus складе близько 30%. Вклади до 100 тисяч євро не постраждають, передає РІА Новости.

Міністр повідомив, що обмеження на рух капіталів в кіпрських банках може діяти протягом декількох тижнів. При цьому Сарріс підтвердив, що очікує відкриття банків, закритих з 15 березня, у четвер. Рада міністрів фінансів країн єврозони (Єврогрупа) в ніч на понеділок зняла загрозу дефолту Кіпру, досягнувши угоди про надання Нікосії фінансової допомоги в розмірі 10 мільярдів євро. За умовами угоди, другий найбільший банк Кіпру Laiki Bank буде реструктуризований. Всі депозити до 100 тисяч євро, а також "хороші" активи з Laiki Bank перейдуть в Bank of Cyprus.