Бюджет недорахувався 4 мільйонів гривень через «комбінаторів» із Сумщини

Сумські податківці викрили одне з товариств області, що займається установкою компресорного обладнання для автогазозаправних станцій, яке застосуванням тіньових схем мінімізації податків завдало збитків державному бюджету на суму 4,1 млн грн.

Як повідомила УНІАН співробітник штабу управління податкової міліції ДПС України в Сумській області Наталія Шаповал, посадові особи Сумського інженерно-технічного центру зменшували відрахування до бюджету за прибутковими операціями з установки газового обладнання та підготовки технічної документації на рахунках фіктивних фірм. Щоб штучно збільшити витрати, керівники товариства вдавалися до безтоварних операцій з придбання товарів та отримання послуг з розробки і тестування програмного забезпечення. Як з’ясувалося в ході перевірки, всі вказані роботи виконувалися фахівцями інженерно-технічного центру, а для маскування злочину в офіційній звітності підприємства використов­увалися підроблені документи фіктивних фірм м. Донецька. Таким чином, загальна сума відображених у звітності операцій становила 6,9 млн грн, а сума несплаченого податку на прибуток - 2,1 млн гривень.

Окрім того, підприємство задекларувало податковий кредит ПДВ за підсумками взаємовідн­осин з фіктивними суб’єктами господарювання на суму понад 1,9 млн грн.

Загальна сума несплачених податків становить майже 4,1 млн грн.

«За фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ст. 212 ч.3 Кримінального кодексу України) слідчим відділом податкової міліції 22 березня розпочато досудове розслідування», - повідомила Н.Шаповал.