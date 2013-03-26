Попов просить київських водіїв пересісти на автобуси

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це він сказав сьогодні під час наради стосовно ситуації на дорогах.

О.Попов дав доручення максимально акумулювати роботи міських служб задля поліпшення пропускної спроможності найінтенсивніших місць руху транспорту. Так, за даними КМДА, снігоприбиральну техніку буде спрямовано для розширення проїжджих частин, зокрема, на вулицях: Борщагівській, Автозаводській, Дружби Народів.

При цьому голова КМДА зазначив, що «особисто оглянув усі в’їзди до міста, там наразі ситуація стабілізувалася. Нормально рухаються й мости». Утім, визнав він, є чимало ділянок як у центрі, так і на околицях міста, рух на котрих ускладнено через сніг та роботу снігоприбиральної техніки.

«Я звертаюся до усіх автомобілістів із проханням за можливості відмовитися сьогодні та завтра від пересування приватним транспортом та скористатися громадським. Тим більше, що автобусний парк Києва уже працює на повну потужність», – заявив О.Попов.

Також голова КМДА звернувся до Головного управління ДАІ в місті Києві з проханням сприяти розблокуванню середмістя, координувати рух та допомагати водіям.

Як повідомляв УНІАН, за даними сайту «Яндекс.Пробки», сьогодні зранку у Києві були сильні затори - 10 балів за десятибальною шкалою.

Водночас громадським транспортом кияни також не могли нормально доїхати, оскільки доводилося вистояти величезні черги, щоб потрапити на маршрутку.