Держлікслужба видала півтори сотні ліцензій на імпорт ліків

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, йдеться в повідомленні, станом на 11.00 26 березня прийнято 149 заяв на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів та вже прийнято рішення про видачу 148 ліцензій на імпорт ліків.

Як повідомляв УНІАН, Держлікслужба України розпочала видачу ліцензій 1 березня 2013 року.