УГКЦ: Папа Франциск, із великою вірогідністю, відвідає Україну

Про це глава УГКЦ повідомив під час перебування в Луцьку, повідомляє Інтернет-видання ZIK.

«Я думаю, що необхідно на нього очікувати, вже навіть потрібно до нього готуватися», – сказав Святослав Шевчук.

«Тільки думаю, що дата цього візиту ще буде додатково проголошена. Це мусить бути зроблено з боку Святішого отця. Але з нашого боку таке запрошення він вже отримав», – зазначив глава УГКЦ. «Як тільки сам буду знати, я вам скажу», – додав він.

Раніше про можливість візиту Папи Римського Франциска до України вже заявляв колишній глава Української греко-католицької церкви, кардинал Любомир Гузар.

Як повідомляв УНІАН, архієпископ Буенос-Айреса, 76-річний Хорхе Маріо Бергольо, який народився в Аргентині в сім`ї італійського іммігранта, був обраний 266-м Папою Римським увечері 13 березня під час п`ятого голосування на конклаві, який проходив у Ватикані 12 і 13 березня. Новий Папа Римський прийняв ім`я Франциск.

Інтронізація понтифіка відбулася 19 березня.

14 березня глава Української греко-католицької церкви зазначав, що новообраний Папа Римський Франциск дбатиме про УГКЦ, оскільки дуже добре знає ситуацію в середині церкви.

«Найперше, я б хотів сказати, що новообраний Папа Франциск І є вихованцем нашого священика Степана Чміля, який тепер похований у базилці Святої Софії в Римі», - зазначив Глава УГКЦ.

«Нинішній Папа, а тоді студент Салезіанської школи, щодня раненько, поки ще всі хлопці спали, прислуговував о. Чмілю під час Служби Божої. Він добре знає наш обряд і пам’ятає навіть нашу Літургію. Востаннє я його відвідував, коли прощався з Аргентиною, від’їжджаючи до України, і просив, щоб він дав свої свідчення для беатифікаційного процесу о. Степана Чміля, на що він охоче погодився. Отож, Святіший Отець дуже добре знає і про нашу Церкву, і про нашу Літургію та обряд, і про нашу духовність», – зауважив Блаженніший Святослав.