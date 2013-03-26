У центрі Києва жінка загинула під колесами трактора, який прибирав сніг

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного Управління ДАІ, трагедія сталася сьогодні близько 13.30.

"За попередніми даними, тракторист, прибираючи сніг, не помітив жінку, яка, напевно, опинилася поза зоною видимості. Жінка послизнулась і впала під колеса трактора. Лікарі «швидкої допомоги» констатували смерть людини. На місці події працюють слідчо-оперативні групи", - зазначили в ДАІ.