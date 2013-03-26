Обурені кияни побили комунальника, який скинув на їхній вулиці чужий сніг
На прилеглих до основних магістралей на Лівому березі Києва вулицях комунальники влаштовують звалище снігу, зібраного в інших районах столиці.
Як повідомляють «Коментарі», мешканці вулиці Мільчакова (Дніпровський р-н Києва - ред.) зіткнулися з тим, що «КамАЗ» Київавтодору скинув завантажений на нього сніг просто на проїжджу частину, пішохідний перехід і частину тротуару.
Скинувши сніг, водій спробував поїхати, але застряг у снігу. Поки він намагався виїхати, на вулиці утворився затор.
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Обурені очевидці події почали вимагали від комунальника пояснень і документів, на підставі яких від скидає зібраний сніг під їхніми будинками. Але ні документальних, ні усних пояснень від водія отримати не вдалося.
Пристрасті розгорілися і дійшло до бійки: обурені водії та місцеві жителі влаштували «самосуд». За інформацієї ЗМІ комунальнику розбили обличчя до крові.