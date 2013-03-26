Севастопольські католики зустрічатимуть Великдень у парку – через «покращення»

Римо-католики Севастополя мають намір провести Великоднє богослужіння у сквері навпроти колишнього храму Святого Климентія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в датованому 26 березня листі настоятеля Римо-католицької парафії священномученика Климента Римського в Севастополі отця Юрія Зиминського голові Севастопольської МДА Володимиру Яцубі.

У своєму листі настоятель інформує владу, що богослужіння буде перенесено до скверу, оскільки на майданчику перед храмом Святого Климентія розрили асфальт (останні 15 років католики Севастополя, які не мають свого храму, проводять богослужіння на майданчику перед будівлею колишнього католицького храму, нинішнім кінотеатром «Дружба» - УНІАН).

«Вчора, 25 березня, за шість днів до Великодня, почали зривати асфальт на майданчику безпосередньо перед храмом. Не маю анінайменшого бажання давати цьому факту правову оцінку. Впевнений лише, що не обійшлося в цьому випадку без підступів лукавого, але це «не для протоколу», - відзначає в листі отець Юрій.

Настоятель також поінформував губернатора, що парафія повідомила районну владу про свої пасхальні богослужебні плани: «Якщо до цього часу майданчик не буде облаштований, то святу Службу Навечірря Великодня 30 березня ц.р. о 18.00 і Урочисту Пасхальну Літургію 31 березня ц.р. о 10.00 буде відправлено в прилеглому до храму сквері на пл. Ушакова навпроти храму».

Отець Юрій також попросив прийняти «цю позицію, яка жодним чином не порушує громадський порядок і тим паче не несе в собі прояву громадянської непокори».

Копії листа направлені також до прокуратури міста, Ленінської РДА і благочинному Севастопольського округу.

У інтерв'ю кореспонденту УНІАН отець Юрій, підтвердивши факт існування подібного листа, назвав розривання асфальту прикрою «накладкою». За його словами, він з розумінням ставиться до того, що такі роботи для покращення якості життя людей проводити необхідно. «Ну, якщо так вийшло, що поробиш, ми не робитимемо з цього трагедію. Якщо майданчик не буде приведено до ладу безпосередньо перед храмом, ми служитимемо в сквері через дорогу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, католики Севастополя багато років звертаються до Севастопольської міської ради з проханням про передачу їм будівлі, в якій до війни розміщувався католицький храм, а нині вона є кінотеатром «Дружба».

У свою чергу, депутати кожного разу відмовляють вірянам, пояснюючи тим, що не можна «просто так» передати релігійній громаді комунальне майно.