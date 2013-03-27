Прасолов розповів, які галузі економіки будуть розвивати в першу чергу

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов, передає РБК-Україна.

«Ви знаєте, в чистому вигляді пріоритетних галузей немає, так як скрізь працюють наші люди. А головне завдання уряду – зростання добробуту народу. Тобто, говорити, що гірничо-металургійна галузь пріоритетна, а фармацевтична або деревообробна ні – неправильно», – сказав міністр.

У той же час, за його словами, в програмі буде робитися акцент на найбільш швидкоокупні галузі. «Ми, напевно, можемо говорити про пріоритети з точки зору державної підтримки і швидкої окупності. Найшвидше окупаються електроенергетика та сільське господарство. Тобто, якщо ми туди за допомогою держави на поворотній основі інвестуємо гроші, то вони дадуть швидку віддачу. Ми створимо продукт, створимо вартість з усіма звідси витікаючими зарплатними, бюджетними ефектами», – резюмував Прасолов.