Прасолов: Україна буде покращувати інвестклімат спільно з Світовим банком

Для розробки відповідної програми будуть залучені фахівці Світового банку, а також провідної міжнародної аудиторської компанії PriceaterhouseCoopers. Реалізація такої програми дасть можливість Україні увійти в сотню міжнародного рейтингу Doing Business за простотою ведення бізнесу. Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов.

"До роботи залучена велика міжнародна компанія PricewaterhouseCoopers. Створена спеціальна робоча група, яка займатиметься виключно програмою Doing Business. Вже приїхали представники Світового банку, які будуть проводити моніторинг ", - розповів Прасолов.

Він зазначив, що програма дерегуляції, яка допоможе Україні увійти в сотню міжнародного рейтингу Doing Business, вже практично відпрацьована і буде винесена на розгляд спеціальної робочої групи. «Ті заходи, які ми зараз фактично вже відпрацювали, дадуть можливість нам реально поліпшити інвестиційний та бізнес-клімат. І Україна увійде в сотню країн, де легко вести бізнес. У кожному міністерстві є замміністра, який відповідає за даний напрямок ", - сказав міністр.

Він також уточнив, що програма дерегуляції містить 10 ключових напрямів, які допоможуть поліпшити позиції України в рейтингу Doing Business.

Міжнародний рейтинг легкості ведення бізнесу - «Doing Business» - щорічно складається експертами Міжнародної фінансової корпорації Світового Банку. Вважається, що цей рейтинг - ключовий індикатор бізнес-клімату в тій чи іншій країні. За підсумками 2012 року Україна посіла 152 місце, в 2013 році - 137 місце. Президент України Віктор Янукович поставив перед урядом завдання, щоб країна увійшла в першу сотню цього рейтингу.