Запорізький губернатор закликає водіїв не видавати схованки даішників

Таку заяву Пеклушенко зробив на нараді з керівниками ДАІ та МВС області, повідомляє прес-служба ОДА.

Очільник ОДА вважає, що усталена серед водіїв традиція блиманням фар попереджати інших водії про пости ДАІ може мати велику небезпеку для людей.

"Водії фарами сигналізують один одному про те, що попереду пост ДАІ, не задумуючись, що машиною може керувати п’яний, який вже на наступному перехресті потрапить у ДТП чи зіб’є людину", - сказав голова ЗОДА.

Він закликав водії задуматись над цим і не робити "необдуманих вчинків".

"Влада, правоохоронні органи та громада мають об’єднатися проти нетверезого водія", - закликав Пеклушенко.

За інформацією ДАІ краю з початку року на території регіону відбулося 175 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 28 осіб.