У Києві тиснява на залізничних платформах: низку електричок відмінили (фото)
20:10, 27 березня 2013Суспільство
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З 27 березня у Києві відмінили низку міських поїздів. Кілька з них у вечірні години пік. На залізничних платформах у Києві - масове скупчення людей і тиснява.
Електрички відмінили на невизначений термін/ Фото з Facebook Вікторії Бондар
Згідно з інформацією, оприлюдненою у Facebook Вікторії Бондар, відмінено електрички №7436 (час відправлення - 17.16), №7446 (18.42), №7317 (8.00), №7327 (9.26) та №7456 (20:09).
На платформах - стовпотворіння / Фото з Facebook Вікторії Бондар
"18.40. Київ стоїть в пробках 9 балів. Кортежу перекривають дорогу. Єдиний шлях додому на найбільший район столиці – електричка, в яку й так складно потрапити. Сьогодні скасували 2 потяги в годину пік з найзавантаженішої Петрівки", - зазначила Бондар.
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