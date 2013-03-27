У Києві тиснява на залізничних платформах: низку електричок відмінили (фото)

Згідно з інформацією, оприлюдненою у Facebook Вікторії Бондар, відмінено електрички №7436 (час відправлення - 17.16), №7446 (18.42), №7317 (8.00), №7327 (9.26) та №7456 (20:09).

"18.40. Київ стоїть в пробках 9 балів. Кортежу перекривають дорогу. Єдиний шлях додому на найбільший район столиці – електричка, в яку й так складно потрапити. Сьогодні скасували 2 потяги в годину пік з найзавантаженішої Петрівки", - зазначила Бондар.

Українська правда