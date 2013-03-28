Китайська авіакомпанія розпочинає польоти у Донецьк
Найбільша приватна авіакомпанія Китаю Hainan Airlines (Китай) з липня 2013 року почне виконання щотижневих чартерних рейсів на регулярній основі за маршрутом Донецьк-Хайкоу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив комерційний директор Міжнародного аеропорту «Донецьк» ім. С.С. Прокоф’єва Олексій Дубревський.
За його словами, це буде перший далекомагістральний рейс з аеропорту «Донецьк». Крім того, це буде єдиний на сьогодні безпосадочний рейс між Україною і Китаєм.
За словами О.Дубревського, відкриття далекомагістрального рейсу Донецьк-Хайкоу дасть змогу привертати транзитний пасажиропотік, оскільки з аеропорту Хайкоу існує можливість перельотів за іншими напрямками південно-східної Азії.
«Відкриття далекомагістрального рейсу дуже важливе для нас, тому що дає можливість привертати транзитних пасажирів. Рейс розрахований не лише для туристів, а й для бізнесу, оскільки дає змогу здійснювати транзит до південно-східної Азії», - сказав він.
О.Дубревський також повідомив, що рейси виконуватимуться на повітряних суднах типу А330 або Б767 залежно від завантаження. У той же час, за словами генерального директора компанії GT Trends Анатолія Бондарєва, вартість перельоту на прямому рейсі Донецьк-Хайкоу буде істотно нижчою, ніж вартість перельоту з України до Китаю через Москву або Стамбул.
Він також повідомив, що на сьогодні вартість турів до китайської провінції Хайнань з авіаперельотом для російських туристів становить близько 1,5 тис. дол. за 7 днів.
При цьому він зазначив, що рейс Донецьк-Хайкоу дасть змогу формувати дешевшу пропозицію.
А.Бондарєв також зазначив, що організація прямого рейсу Донецьк-Хайкоу стала можливою завдяки спеціальній програмі уряду Китаю з підтримки відкриття нових чартерних і регулярних рейсів.
Довідка УНІАН. Хайкоу – найбільше місто провінції Хайнань, єдиного в Китаї острова з тропічним кліматом. Острів Хайнань розташований на одній широті з Гаваями, через що часто називається «Східними Гаваями».
Hainan Airlines - китайська авіакомпанія з штаб-квартирою в Хайкоу (Хайнань). Найбільша приватна авіакомпанія Китаю, що посідає четверте місце в Китаї за розміром повітряного парку, - в парку авіакомпанії 113 повітряних суден з середнім віком 5,7 року.
Здійснює регулярні внутрішні і міжнародні рейси, а також чартерні перевезення майже до 500 пунктів.
Міжнародний аеропорт «Донецьк» у січні обслужив 1 291 рейс і перевіз 66,426 тис. пасажирів, що на 11% більше ніж у січні 2012 року.
Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені С.С. Прокоф’єва є одним з найбільших авіатранспортних підприємств України. Аеропорт обслуговує регулярні і чартерні рейси, які пов'язують Донецький регіон з транспортними вузлами України, Росії, Західної та Східної Європи.