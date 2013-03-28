Китайська авіакомпанія розпочинає польоти у Донецьк

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив комерційний директор Міжнародного аеропорту «Донецьк» ім. С.С. Прокоф’єва Олексій Дубревський.

За його словами, це буде перший далекомагістральний рейс з аеропорту «Донецьк». Крім того, це буде єдиний на сьогодні безпосадочний рейс між Україною і Китаєм.

За словами О.Дубревського, відкриття далекомагістрального рейсу Донецьк-Хайкоу дасть змогу привертати транзитний пасажиропотік, оскільки з аеропорту Хайкоу існує можливість перельотів за іншими напрямками південно-східної Азії.

«Відкриття далекомагістрального рейсу дуже важливе для нас, тому що дає можливість привертати транзитних пасажирів. Рейс розрахований не лише для туристів, а й для бізнесу, оскільки дає змогу здійснювати транзит до південно-східної Азії», - сказав він.

О.Дубревський також повідомив, що рейси виконуватимуться на повітряних суднах типу А330 або Б767 залежно від завантаження. У той же час, за словами генерального директора компанії GT Trends Анатолія Бондарєва, вартість перельоту на прямому рейсі Донецьк-Хайкоу буде істотно нижчою, ніж вартість перельоту з України до Китаю через Москву або Стамбул.

Він також повідомив, що на сьогодні вартість турів до китайської провінції Хайнань з авіаперельотом для російських туристів становить близько 1,5 тис. дол. за 7 днів.

При цьому він зазначив, що рейс Донецьк-Хайкоу дасть змогу формувати дешевшу пропозицію.

А.Бондарєв також зазначив, що організація прямого рейсу Донецьк-Хайкоу стала можливою завдяки спеціальній програмі уряду Китаю з підтримки відкриття нових чартерних і регулярних рейсів.

Довідка УНІАН. Хайкоу – найбільше місто провінції Хайнань, єдиного в Китаї острова з тропічним кліматом. Острів Хайнань розташований на одній широті з Гаваями, через що часто називається «Східними Гаваями».

Hainan Airlines - китайська авіакомпанія з штаб-квартирою в Хайкоу (Хайнань). Найбільша приватна авіакомпанія Китаю, що посідає четверте місце в Китаї за розміром повітряного парку, - в парку авіакомпанії 113 повітряних суден з середнім віком 5,7 року.

Здійснює регулярні внутрішні і міжнародні рейси, а також чартерні перевезення майже до 500 пунктів.

Міжнародний аеропорт «Донецьк» у січні обслужив 1 291 рейс і перевіз 66,426 тис. пасажирів, що на 11% більше ніж у січні 2012 року.

Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені С.С. Прокоф’єва є одним з найбільших авіатранспортних підприємств України. Аеропорт обслуговує регулярні і чартерні рейси, які пов'язують Донецький регіон з транспортними вузлами України, Росії, Західної та Східної Європи.