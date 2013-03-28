Янукович до свята роздав артистам ордени та звання

Президент України видав указ “Про відзначення державними нагородами України діячів театрального мистецтва”.

Текст указу розміщено на сайті глави держави. Відповідно до указу, за вагомий особистий внесок у розвиток українського театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру актрису Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки Ларису Кадочнікову нагороджено орденом «За заслуги» І ступеня. Соліста опери Донецького національного академічного театру опери та балету імені Анатолія Солов'яненка Сергія Гонтового нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Присвоєно почесне звання «Народний артист України» артистці Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Олександрі Бонковській. 14 артистам присвоєно звання "Заслужений артист України", трьом працівникам театрів - звання "Заслужений діяч мистецтв України" та "Заслужений працівник культури України"

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