Кокс і Кваснєвський поїхали від Тимошенко

З ЦКЛ “Укрзалізниця” у Харкові, у стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, виїхав кортеж з 8-ми автомобілів, в одному з яких, за попередньою інформацією, перебували спостерігачі від Європарламенту в Україні - екс-президент Польщі Александр Кваснєвський та колишній президент Європарламенту Пет Кокс.

Як повідомили кореспонденту УНІАН прихильники Ю.Тимошенко, які чергують перед прохідною лікарні, кортеж виїхав близько 14.05.

Спостерігачі від Європарламенту не зупинялися для того, щоб прокоментувати результати свого візиту журналістам.

Прихильники Ю.Тимошенко проводили кортеж вигуками: “Юлі - волю!” та “Банду геть!”.

На території лікарні європолітики перебували близько трьох годин.

Довідка УНІАН. У травні 2012 року Президент Європарламенту Мартін Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом П.Кокса і О.Кваснєвського зі спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко і екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка.

Місія Європарламенту працює з червня 2012 року. 4-5 лютого цього року відбувся візит П.Кокса і О.Кваснєвського в Україну, під час якого політики відвідали в Харкові ЦКЛ №5, де проходить лікування Ю.Тимошенко, а також Менську колонію, де зустрілися з Ю.Луценком. 13 березня під час виступу на сесії Європарламенту Комісар Європейського Союзу з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле зазначив, що вважає, що без рішення справ Ю.Тимошенко і Ю.Луценка навряд чи можна буде говорити про підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.