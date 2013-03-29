Офіційний курс валют на 29 березня
04:00, 29 березня 2013Суспільство
1257 0
Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 29 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 28 березня – 799.3000)
100 EUR – 1023.5037 (на 28 березня – 1020.5462)
10 RUR – 2.5787 (на 28 березня – 2.5898)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter