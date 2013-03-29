Офіційний курс валют на 29 березня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 29 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 28 березня – 799.3000) 100 EUR – 1023.5037 (на 28 березня – 1020.5462) 10 RUR – 2.5787 (на 28 березня – 2.5898) Усі курси валют на 29 березня

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