У платників ПДВ настав останній день подачі декларацій

«29 березня - крайній термін подачі податкової декларації з ПДВ за лютий 2013 року для платників податків, у яких звітний період дорівнює календарному місяцю. Платник податків самостійно виплачує суму податкового зобов'язання, визначеного ним же в податковій декларації», - сказано в повідомленні, що надійшло до УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року звіт про сплату податку на додану вартість подали 53,6 тис. підприємств і підприємців Києва – платників ПДВ, з них більш як 50 тис. підприємств і близько 2 тис. фізичних осіб-підприємців подали звітність в електронному вигляді. При цьому обсяг відшкодувань податку на додану вартість підприємцям Києва з початку року становив 396 млн. грн.

За січень-лютий п.р. ДПСУ Києва мобілізувала до бюджетів всіх рівнів 5,47 млрд грн, що на 28% більше від показника січня-лютого 2012 року.