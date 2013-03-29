Злата Огневич у півфіналі Євробачення співатиме сьомою

Про це повідомляє сайт Першого Національного телеканалу.

Зазначається, що продюсери конкурсу за участі членів Наглядової Ради ПКЄ та генерального директора ЄМС з питань ПКЄ Йон Ола Санда визначили порядок виступів країн у кожному з півфіналів, враховуючи особливості пісень учасників та задля досягнення більш видовищного ефекту шоу в цілому.

Ось як розподілилися порядкові номери виступів країн:

Перший півфінал (14 травня 2013).

1. Австрія

2. Естонія

3. Словенія

4. Хорватія

5. Данія

6. Росія

7. Україна

8. Нідерланди

9. Чорногорія

10. Литва

11. Білорусь

12. Молдова

13. Ірландія

14. Кіпр

15. Бельгія

16. Сербія.

Другий півфінал (16 травня 2013):

1. Латвія

2. Сан-Марино

3. КЮР Македонія

4. Азербайджан

5. Фінляндія

6. Мальта

7. Болгарія

8. Ісландія

9. Греція

10. Ізраїль

11. Вірменія

12. Угорщина

13. Норвегія

14. Албанія

15. Грузія

16. Швейцарія

17. Румунія.

Порядкові номери виступів фіналістів ПКЄ будуть визначені продюсерами пізно вночі 17 травня, напередодні фіналу. А от порядковий номер Швеції визначили під час зустрічі голів делегацій за допомогою жеребкування, в результаті якого представник Швеції виступить на сцені під номером 16.

Фінал ПКЄ-2013 відбудеться 18 травня.